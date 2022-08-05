Израиль в спецоперации против «Исламского джихада»* будет действовать «до достижения целей»

Глава минобороны Израиля Бени Ганц в пятницу, 5 августа, заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что в операции «Рассвет» в секторе Газа Израиль будет действовать «до достижения целей», – сообщают СМИ.

В официальном сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится: «Министр обороны Бенни Ганц сегодня вечером разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и информировал его об операции «Рассвет». Министр Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно и с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры до достижения своих целей».

Следует также отметить, что посол США в Израиле Том Найдс, комментируя израильскую военную операцию в секторе Газа «Рассвет», заявил: «Соединенные Штаты твердо верят, что Израиль имеет право на самооборону. Мы поддерживаем контакты с разными сторонами и призываем стороны к спокойствию».

Как сообщалось ранее, в пятницу, 5 августа Армия обороны Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли десять человек, включая пятилетнюю девочку и 23-летнюю женщину, 55 получили ранения различной степени тяжести.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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