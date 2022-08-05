КНР: В украинском кризисе виновато расширение НАТО

Посол Китая во Франции Лю Шайе в пятницу, 5 августа, заявил, что первопричиной украинского кризиса стало расширение НАТО, а также, что большинство стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям, – сообщает французский телеканал LCI.

В эфире телеканала Лю Шайе сказал: «Позиция Китая постоянна: Пекин всегда выступает за соблюдение территориальной целостности и суверенитета стран. Мы также выступаем за то, чтобы принимать во внимание законные озабоченности каждой страны, в том числе России»,

По мнению китайского дипломата, «первопричиной украинского кризиса стало расширение НАТО, начавшееся в 1990-х годах. Это представляет собой серьезную проблему для безопасности России. Россия много раз предлагала Западу сесть за стол переговоров для обсуждения этого вопроса, но США и НАТО от этого постоянно отказывались».

«В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с западным альянсом и не поддерживает санкции против России», – заявил также Лю Шайе.

Кроме того, по словам посла КНР во Франции, «США все больше теряют свое влияние, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В регионе хотят развивать национальные экономики, улучшать жизнь населения, стремятся к миру и спокойствию, но сейчас США хотят внести разлад в региональную обстановку. Это не в интересах стран региона, но США заинтересованы в сохранении своей гегемонии».

Париж, Иван Бабурин

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