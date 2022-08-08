Захарова прокомментировала инициативу Латвии признать Россию «государством-террористом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 8 августа, прокомментировала инициативу Сейма (парламента) Латвии о признании России террористическим государством и заявила, что это является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, – сообщается на сайте МИД России.

Отвечая на соответствующий вопрос газеты «Ведомости» об инициативе парламентариев Латвии признать Россию террористическим государством, Мария Захарова сказала: «Действительно, комиссия Сейма Латвии по иностранным делам 2 августа с.г. одобрила инициативу о признании России «государством, поддерживающим терроризм». На очереди – рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента.

Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику».

«Патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни ее населения. Дальше будет только хуже», – продолжила Захарова.

В завершении комментария, представитель российского МИДа отметила: «Не пора ли латвийским парламентариям, наконец, остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?»

Москва, Иван Бабурин

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