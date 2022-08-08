Белый дом призвал Россию вернуть ядерные объекты Украины под контроль Киеву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в понедельник, 8 августа, заявила, что США призывают Россию вернуть контроль над ядерными объектами Украины Киеву и прекратить все военные операции рядом с ними, – сообщает ТАСС

В ходе брифинга пресс-секретарь администрации Байдена, в частности, сказала: «Мы продолжаем следить за радиоактивностью на Запорожской АЭС. К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации. Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине».

Следует напомнить, что военные формирования Украины (ВФУ) неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на воскресенье, упали не дальше 400 м от действующего энергоблока. В результате обстрелов в Энергодаре погиб как минимум один человек. Все возникшие пожары были оперативно потушены, сообщалось также о проблемах с водоснабжением из-за повреждения водозабора.

Отметим, что Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, ее мощность составляет около 6 тыс. МВт, она состоит из шести энергоблоков. Ранее ЗАЭС производила четверть всей электроэнергии на Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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