МИД: Россия выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ

МИД РФ в понедельник, 8 августа, выступило с заявлением, в котором говорится, что Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному документу.

В документе, опубликованном сайте МИДа, говорится: «8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы. Подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ. Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору».

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются», – подчеркнули в МИД РФ.

При этом в министерстве иностранных дел РФ заявили, что «Россия рассчитывает на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций».

Москва, Иван Бабурин

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