США выделяют Украине крупнейший по объему пакет военной помощи

Министерство обороны США в понедельник, 8 августа заявило, что новый пакет объемом $1 млрд. будет выделен Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона, в частности, говорится: «Сегодня Министерство обороны США объявляет о выделении Украине помощи на цели безопасности объемом до $1 млрд.».

В американском военном ведомстве также заявили, что это будет крупнейший по объему пакет военной помощи Вашингтона Киеву.

Пентагон также сообщил, что в новый пакет для Украины войдут: боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS; 20 120-миллиметровых минометных комплексов и снаряды к ним; 1 тыс. противотанковых комплексов Javelin; «сотни противотанковых систем AT4»; 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм; противопехотные мины Claymore; взрывчатые вещества C-4, подрывные средства; 50 бронированных медицинских автомобилей; различные медицинские принадлежности.

В минобороны США также заявили, что наладили стабильный поток поставок Украине ракет к РСЗО HIMARS, их передано «множество сотен», и что «Вашингтон продолжит эти шаги». При этом, в Пентагоне отметили, что окончательный анализ возможности поставок истребителей F-16 Украине не готов, что это «вариант не ближайшей перспективы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»