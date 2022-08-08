Израиль не намерен извиняться за ракетные удары по сектору Газа

Глава правительства Израиля Яир Лапид на совместном брифинге с министром обороны Бени Ганцем в понедельник, 8 августа, заявил, что Израиль не будет извиняться за удары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Формально соглашение о прекращении огня вступило в силу 7 августа в 23:30, – сообщают израильские СМИ.

«Государство Израиль не будет извиняться за применение силы для защиты своих граждан, хотя смерть детей разбивает наши сердца», – сказал Яир Лапид и добавил, что «в ходе операции израильская армия делала все от нее зависящее для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения сектора Газы».

Глава израильского кабмина обращаясь к жителям сектора Газза, заявил, что только от них зависит их будущее.

В свою очередь министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, что «благодаря внезапности начатой операции, четкости в действиях военных, тесной координации между политическим и военным руководством Израилю удалось достичь трех целей, а именно: Устранить немедленную угрозу, исходившую из Газы для приграничных районов; сохранить свободу действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ); осуществить сдерживание противника».

«Израиль полон решимости защищать свой суверенитет и своих граждан. И в будущем, при необходимости, мы нанесем предупреждающий удар по любому противнику, чтобы защитить граждан, суверенитет нашей страны и нашу инфраструктуру», – заявил глава израильского минобороны.

Следует отметить, что минздрав сектора Газа заявил о 45 убитых, в том числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины, а также о примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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