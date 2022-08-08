Минобороны РФ: Неонацисты Украины заминировали мост в Запорожской области

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 8 августа, сообщил, что боевики военных формирований Украины (ВФУ) заминировали и намерены взорвать мост в Запорожской области, чтобы потом обвинить в этом российские вооруженные силы.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры».

Кроме того, по словам Мизинцева, украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР, оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, а также разместили опорный пункт и склад боеприпасов в здании школы в Минограде.

«В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются. В Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы №1 подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено», – сообщил Мизинцев.

Начальник НЦУО РФ также рассказал о том, что среди частных домов в Красноторке в ДНР националисты разместили артиллерию и РСЗО, удерживая мирных жителей в своих домах, обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.

«В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь. При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их таким образом в качестве живого щита. Кроме того, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», – сообщил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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