Американское агентство по международному развитию (USAID)* в понедельник, 8 августа, заявило, что США направят Киеву дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, а также позволят снабжать газом и электричеством объекты инфраструктуры, – сообщает РИА Новости.

В заявлении USAID говорится: «Предоставленные ресурсы позволят правительству Украины выполнять ключевые функции, например, поставлять газ и электричество в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру, поставлять гуманитарную помощь, продолжать платить зарплаты гражданским служащим, медицинским работникам и учителям»

Сообщается также, что 3 миллиарда долларов из всего дополнительного пакета помощи, который Вашингтон предоставит Киеву по линии Всемирного банка, поступят уже в августе.

«Этот вклад стал возможным благодаря щедрой двухпартийной поддержке конгресса. После того, как дополнительные средства будут полностью выплачены, объем прямой бюджетной поддержки правительством США Украины достигнет 8,5 миллиардов долларов», – заявили в USAID*.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Вашингтон, Иван Бабурин

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