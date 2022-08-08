СМИ: Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном

Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру в рамках «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле 22 июля, – сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.



В свою очередь, агентство со ссылкой на документ, в котором зафиксирована процедура исполнения «зерновой сделки», пишет: «Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в этой инициативе».



Кроме того, Reuters сообщает, что в документе, подписанном Москвой и Киевом, говорится, что согласно договоренностям, военное судно, самолет или беспилотник не могут находиться ближе 10 миль (16 км) от торгового судна, проходящего по морскому коридору. Исключением являются территориальные воды Украины.



Напомним, что соглашение о вывозе зерна из портов Украины через Черное море Россия 22 июля подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша в Стамбуле. Украина подписала аналогичное соглашение отдельно от России.

Москва, Иван Бабурин

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