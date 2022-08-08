США пообещали не препятствовать в получении визы для Сергея Лаврова

Представитель постоянного представительства США в ООН в понедельник, 8 августа, отвечая на вопрос о визе главе МИД РФ Сергею Лаврову для его участия в работе Генассамблеи ООН, заявил, что США в рамках соглашения должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру Всемирной организации и серьезно относятся к своим обязательствам, – сообщает РИА Новости.

Американский представитель постпредства в ООН, в частности, сказал: «Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США. Как принимающая сторона Соединенные Штаты обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН».

Ранее в понедельник, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говориится, что делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре возглавит Сергей Лавров.

Следует отметить, что по соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, власти Соединенных Штатов не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации.

Однако, ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, планирующим принять участие в различных мероприятиях под эгидой ООН.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»