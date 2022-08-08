Шотландия призвала правительство Великобритании созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в понедельник, 8 августа, написала письмо Борису Джонсону с призывом созвать экстренное заседание Совета глав правительств по поводу кризиса стоимости жизни, – сообщает британский телеканал Sky News.

Как передает Sky News, в письме Стерджен Борису Джонсону говорится: «Ситуация со стоимостью жизни быстро ухудшается, многие люди не могут дождаться дальнейших действий, поэтому необходимо созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям».

«Нынешний Вестминстерский паралич не может продолжаться, людям нужна помощь сейчас. Правительство Шотландии со своей стороны сделает все, что в наших силах, но основные действия должен предпринять кабинет министров Великобритании», – заявляет в письме первый министр Шотландии.

Эдинбург, Иван Бабурин

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