Российские дипломаты в Лондоне призвали Запад оказать влияние на Киев с целью обезопасить работу ЗАЭС

Посольство России в Великобритании в понедельник, 8 августа, обратилось с призывом повлиять на Украину, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС, – сообщается на сайте российской дипмиссии в Лондоне.

В релизе, опубликованном на сайте посольства, говорится: «Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы, которые обяжут Киев обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу Запорожской АЭС».

«Атаки украинских войск против объекта должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев», – заявили российские дипломаты.

Посольство России в Великобритании также заявило, что отвергает неоднократные и безосновательные обвинения России в ситуации вокруг ЗАЭС, которые высказываются в британских СМИ.

Следует напомнить, что военные формирования Украины (ВФУ) уже несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. Более того, с 5 августа участились обстрелы ЗАЭС. Так, согласно сообщению властей Энергодара, в ночь на воскресенье ВФУ нанесли по станции удар из РСЗО «Ураган», в результате чего осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Минобороны РФ в воскресенье, 7 августа, сообщило, что артиллерия Украины снова обстреляла Запорожскую АЭС, в связи с чем была повреждена высоковольтная линия, и персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Отметим, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.

Лондон, Иван Бабурин

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