Польский премьер не нашел времени для встречи с Борисом Джонсоном

Офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в понедельник, 8 августа, сообщил в канцелярию и.о. премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ответ на просьбу организовать поездку в Польшу, что больше нет времени на встречи с ним, – сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на знакомые с переговорами источники, еще на прошлой неделе чиновники были уверены, что договоренность о визите Джонсона в Варшаву в силе, но 8 августа офис Моравецкого заявил, что маловероятно, что польский премьер сможет найти время на встречу до того, как Джонсон покинет свой пост в сентябре.

В свою очередь, пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн сообщил, что визит его шефа в Польшу изначально был запланирован на прошлую неделю, но вместо этого Джонсон посетил похороны североирландского политика Дэвида Тримбла. По словам Блейна, дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

Отмечается, что поездка Джонсона к Моравецкому должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков британского премьер-министра к мировым лидерам.

Даунинг-стрит спланировала польский вояж и уже проинформировала прессу о том, что визит находится в стадии разработки, – пишет Bloomberg.

Информированные источники также сообщают, что команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с Джо Байденом, хотя обе стороны до сих пор не смогли найти время.

Как сообщили на Даунинг-стрит, и.о. британского премьер-министра также планирует на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. В должности он пробудет до сентября текущего года.

Лондон, Иван Бабурин

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