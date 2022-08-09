Захарова прокомментировала блокировку официального аккаунта МИД в Twitter

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 9 августа, выступила с комментарием по поводу блокировки компанией Twitter официального аккаунта МИД России на английском языке.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «В ночь на 5 августа администрация платформы Twitter заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина – публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.

Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот».

«Такого рода «санкции» к нам применяют впервые. Заблокировать нас, конечно, можно, но правда все равно найдёт себе дорогу», – заявила представитель МИД и отметила, что такие блокировки происходят на фоне «русофобской вакханалии» Запада и одобрения призывов к насилию в отношении россиян.

Мария Захарова в своем Telegram-канале также написала, что «своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, Twitter с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят».

«Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети», – отметила Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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