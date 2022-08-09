Боррель пообещал Белоруссии три миллиарда евро, если та «перейдет к демократии»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 9 августа, заявил, что Европейский союз введет в действие план экономической поддержки Белоруссии на 3 млрд. евро, как только там произойдет переход к демократии, – сообщают СМИ.

Боррель по случаю второй годовщины беспорядков в Белоруссии написал в своем блоге: «Мы готовы мобилизовать всеобъемлющий план экономической поддержки в размере 3 миллиардов евро, как только в Белоруссии произойдет переход к демократии. Мы ясно дали понять, что санкции обратимы, если в стране прекратятся репрессии, освободят и реабилитируют всех политзаключенных, а также прекратят свое участие в российской военной операции».

Главный евродипломат также напомнил Минску, что ЕС вместе с союзниками ввел шесть пакетов санкций против белорусских юридических и физических лиц за подавление оппозиции, а также за организацию кризиса с беженцами на границе, за вынужденную посадку самолета компании Ryanair и участие в российской военной операции на Украине.

Следует отметить, что Жозеп Боррель также напомнил, что с августа 2020 года ЕС выделил около 65 млн. евро на поддержку «жертв репрессий, гражданского общества, независимых СМИ, женщин, молодежи и студентов, малого бизнеса, здравоохранения и культуры» Белоруссии.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава страны Александр Лукашенко. Оппозиция в лице Светланы Тихановской не признала итоги выборов.

Брюссель, Иван Бабурин

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