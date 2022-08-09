Освобожденные населенные пункты Николаевской области войдут в Херсонскую

Заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева во вторник, 9 августа, на брифинге заявила, что населенные пункты Николаевской области, освобожденные российскими военными, будут административно присоединены к Херсонской области, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, Губарева сказала: «Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь. Снегиревка сейчас на обследовании, какое там качество связи есть. Наши бригады постоянно ездят, замеряют качество связи».

Как сообщалось ранее, в освобожденные населенные пункты в Николаевской области уже начали доставлять гуманитарную помощь из Херсона.

Напомним, что Херсонская область освобождена полностью и находится под контролем российских вооруженных сил.

Херсон, Иван Бабурин

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