Американские конгрессмены потребовали отчета от главы ФБР за обыски в особняке Трампа

Конгрессмены США, во вторник, 9 августа, выступили с требованием к директору ФБР Кристоферу Рэю отчитаться о проведении обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа, – сообщают СМИ.

В обнародованном обращении 12 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, говорится: «Из недавних новостных сообщений члены конгресса узнали, что вы, будучи директором ФБР, распорядились о проведении обысков в личной резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. В истории нашей страны такая акция носит беспрецедентный характер».

«Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения», – заявили американские конгрессмены и подчеркнули, что «никто из членов профильных комитетов палаты представителей США не в курсе каких-либо фактических или предполагаемых угроз национальной безопасности, которую якобы представляют имеющиеся в распоряжении у бывшего президента США документы или данные».

Ранее во вторник, 9 августа, Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

В свою очередь, газета New York Times со ссылкой на источники написала, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Издание Politico утверждает, что во время обыска Трамп находился в Нью-Йорке.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»