Киев разорвал с Минском соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук во вторник, 9 августа, заявил, что кабинет министров страны прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Прекращено действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенного 06.03.1992».

Следует напомнить, что сегодняшнее решение украинского правительства – это не первый случай в этом году, когда Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском.

Так, 4 мая текущего года Украина прекратила действия соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси.

30 мая – прекращено сотрудничество города Николаев с Могилевом и Браславом;

9 июня – разрыв побратимских отношений Киева с Минском, Полтавы с Барановичами и города Канев Черкасской области с Кобрином;

21 июня – Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашения о сотрудничестве с Белоруссией;

2 августа – прекращены действия соглашения о научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности.

Киев, Иван Бабурин

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