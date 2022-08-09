Байден: Путин хотел нам сломать нос, но мы проявили решимость

Президент США Джо Байден во время подписания протоколов о ратификации Соединенными Штатами договоренностей по приему в НАТО Финляндии и Швеции во вторник, 9 августа, заявил, что «Путин хотел сломать нам нос», – сообщают СМИ

На церемонии подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО Байден сказал: «Путин считал, что он может сломать нас, но мы проявили решимость. И вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался финляндизации Европы, а вместо этого добился НАТОизации Финляндии и Европы».

Президент США перед подписанием документов на церемонии в Белом доме призвал другие государства, входящие в НАТО, как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс.

Отметим, что на сегодняшний день заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок НАТО не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

Вашингтон, Иван Бабурин

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