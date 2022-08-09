Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 9 августа, сообщил, что боевики украинских вооруженных формирований с территории больницы обстреливают насленные пункты.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Зализном Донецкой Народной Республики на территории стационара городской больницы боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили жителям находящихся рядом домов покидать свои квартиры, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

«В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения. В Черкассах в здании скорой помощи украинские боевики оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждается. В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы № 3 неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита», – рассказал журналистам начальник НЦУО России.

«Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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