Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, борющаяся на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в ходе встречи с однопартийцами, 9 августа, заявила, что она и Великобритания ввели против России самый жесткий в мире пакет санкций, – сообщают СМИ.

На мероприятии с членами Консервативной партии Соединенного королевства Трасс сказал: «Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину. И я ввела самый жесткий пакет санкций против России, чем кто-либо еще в мире».

«Лондон видит угрозу не только со стороны России, но и со стороны Китая. В связи с этим, я обещаю в случае моего избрания увеличить военные расходы Великобритании до уровня в 3% от ВВП страны», – заявила претендент на пост премьер-министра королевства.

Лондон, Иван Бабурин

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