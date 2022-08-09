Российский дипломат сравнил действия властей Николаева с методами «гестапо»

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 9 августа, опубликовало на своем сайте выступление заместителя Постпреда России Максима Буякевичана специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, в котором он заявил, что киевские власти в Николаеве используют методы «гестапо», – сообщается на сайте МИД России

В ходе выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 28 июля, Буякевич, в частности, говорит: «В этом зале ряд стран продолжают огульно обвинять Россию в мифических «фильтрационных лагерях» и «терроризировании» населения на освобождённых территориях. Но в то, что реально происходит в пока еще подконтрольных Киеву районах, западные представители вдаваться не хотят. А зря – почитайте, что происходит в Николаеве, где на днях начались реальные репрессии против жителей города».

«Городские власти ввели комендантский час и для выявления нелояльных жителей организовали поквартирный обход всех домов. Об этом пишут сами украинские СМИ. Арестовать могут любого даже за звонок родственникам в Россию. Именно такими методами в свое время действовало «Гестапо», – заявил российский дипломат и добавил: «Но почему же не слышно осуждения такой практики со стороны Германии? Украине позволено применять и такой «европейский опыт»?

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»