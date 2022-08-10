Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе объявило об отставке на специальном заседании утром 10 августа. Премьер-министр Фумио Кисида объявит о новом составе кабмина во второй половине дня, передает телеканал NHK.

По данным телеканала, только девять человек будут новичками в правительстве. Министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса, министр финансов Судзуки Шуничи сохранят свои посты, как и еще трое министров. Ожидается, что Като Кацунобу в третий раз будет назначен министром здравоохранения, а Хамада Ясукадзу снова возглавит министерство.

В июле в Японии прошли парламентские выборы. Перестановки в кабмине планировались в начале сентября, но Кисида намерен скорее продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма». Поэтому смену состава правительства решили ускорить, сообщило агентство Kyodo.

Токио, Наталья Рязанова

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