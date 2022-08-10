Швейцария заявила, что готова представлять украинские интересы в России

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер в среду, 10 августа, заявил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, – сообщают СМИ.

Швейцарский дипломат, в частности, сказал: «Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены. Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие».

«Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам. К ним относятся в частности, роль принимающей стороны для переговоров и встреч, а также поддержка и экспертный вклад в возможные переговоры», – пояснил официальный представитель швейцарского МИДа.

Следует отметить, что «мандат покровительствующей державы» предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений.

Берн, Иван Бабурин

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