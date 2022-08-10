Washington Post: Украина потеряет две трети своих месторождений

Если освобожденные российскими войсками территории Донбасса и Украины войдут в состав России, Киев потеряет доступ к двум третям месторождений, которые пока находятся под его контролем, – сообщает The Washington Post.

Американское издание пишет: «За шесть месяцев Кремль расширил контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе. Если Кремлю удастся включить в состав РФ занятую им украинскую территорию, а официальные лица США полагают, что он попытается это сделать в ближайшие месяцы, Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений. Стоимость ресурсов на занятых Россией территориях оценивается по различным подсчетам примерно в 12,4 триллиона долларов»

«На Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития, а также огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов. Минералы на перешедших под контроль Москвы территориях используются для всего – от деталей самолетов до смартфонов», – говорится в публикации The Washington Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

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