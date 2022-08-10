Глава МАГАТЭ пообещал лично возглавить миссию на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 10 августа, подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси в четверг, 11 августа, по видеосвязи обратится к Совбезу ООН, созываемом Россией, в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

Сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что проинформирует Совбез ООН о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС, которую намерен возглавить лично.

В МАГАТЭ сообщают, что Гросси заявил следующее: «Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы. Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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