Чехия выступила за прекращение выдачи виз россиянам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в среду, 10 августа, заявил, что поддерживает обсуждаемое в Евросоюзе предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам в связи с действиями России на Украине, – сообщает чешское информационное агентство ЧТК.

Липавский, в частности, сказал: «Приостановка выдачи шенгенских виз гражданам России государствами – членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией».

Ранее сегодня официальный представитель правительства Германии в ЕС Штеффен Хебештрайт заявил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

При этом, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер сообщила, что ЕС не располагает единой процедурой запрета на выдачу иностранцам краткосрочных виз.

Прага, Иван Бабурин

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