Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 10 августа, сообщил, что киевский режим планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев заявил: «Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных Сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в «коллаборационизме».

«В качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых», – сообщил начальник НЦУО.

Михаил Мизинцев также рассказал, что «задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов».

«Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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