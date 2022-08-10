С начала военной операции Россия эвакуировала с Украины и Донбасса более трех миллионов человек

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 10 августа, сообщил, что за период проведения специальной военной операции Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка. Границу России пересекли более 544 тысяч личных автомобилей».

«В Российской Федерации работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. От желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений», – сообщил журналистам представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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