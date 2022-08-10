МИД РФ: Договоренности об экспорте украинского зерна – дымовая завеса для Западных стран

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 10 августа, заявил, что маршруты движения судов с украинским зерном заставляют задуматься, не были ли договоренности о его экспорте лишь прикрытием для Запада, – сообщает ТАСС.

Отмечается, что с начала работы механизма экспорта зерна из портов Украины ни одно судно не проследовало в нуждающиеся страны такие, как Йемен, Эфиопия, другие государства Африки. Сухогрузы с продовольствием были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Китая, Турции.

В своем аккаунте в Twitter Полянский написал: «Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю суету с вывозом украинского зерна. Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран».

Следует напомнить, что представители ООН, координировавшие переговоры об экспорте зерна из украинских портов, ранее заявляли, что соглашение способствовало снижению цен на продовольствие по всему миру, что сделало его более доступным для нуждающихся стран, а также для структур Всемирной организации, занимающихся оказанием гуманитарной помощи.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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