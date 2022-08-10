В Пекине назвали визит Пелоси на Тайвань гегемонистским буллингом и политическим фарсом

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И назвал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань гегемонистским буллингом США, – сообщает Синьхуа.

В ходе своих недавних контактов с главами МИД Монголии, Республики Корея и Непала Ван И сказал: «Данный визит лишь даст мировому сообществу еще большее представление о гегемонистском буллинге Соединенных Штатов и укрепит консенсус относительно соблюдения политики одного Китая. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань –– чистейшая политическая провокация. Эта поездка стала серьезным нарушением обязательств, данных американской стороной, а также серьезным нарушением суверенитета Китая».

«Безусловно, Китай примет необходимые и решительные ответные меры для того, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность, поддержать базовые нормы международных отношений в том, что касается невмешательства во внутренние дела других стран, а также надлежащим образом сохранить мир и стабильность по обоим берегам Тайваньского пролива», – заявил министр иностранных дел КНР, назвав также визит Пелоси политическим фарсом от начала до конца.

Пекин, Иван Бабурин

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