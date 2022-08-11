Более сотни норвежских военных инструкторов будут обучать украинцев

Министр обороны Норвегии Бьорн Аррильд Грам во время конференции «Копенгаген – Украина – 2022» в четверг, 11 августа, заявил что его страна присоединится к проекту Великобритании по обучению украинских граждан с целью подготовки бойцов для ВФУ, – сообщают СМИ.

Бьорн Аррильд Грам в частности, сказал: «Норвегия положительно относится к инициативе Великобритании, и готова выделить более сотни военных инструкторов, которые будут проводить обучение украинцев».

Напомним, ранее правительство Швеции объявило о присоединении к британской инициативе и пообещало отправить в Соединенное королевство около ста военных инструкторов.

Напомним, что Борис Джонсон ранее заявлял, что по проекту британского правительства, в Королевстве через военную подготовку пройдет 10 тысяч граждан Украины.

Копенгаген, Иван Бабурин

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