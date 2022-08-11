Стокгольм и Хельсинки до сих пор не выполнили свои обязательства перед Турцией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 11 августа, заявил, что подавшие заявки на вступление в военный блок НАТО Швеция и Финляндия пока своих обязательств перед Турцией не выполнили, – сообщает турецкое агентство Анадолу.

Как сообщает агентство, глава турецкого МИДа сказал: «Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы знамечено на 26 августа».

Напомним, что после того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, Турция выступила резко против их приема в альянс. Анкара заявила, что будет блокировать их вступление, потому что Стокгольм и Хельсинки предоставили убежище лицам, которых турецкие власти считают террористами или экстремистами и потребовали их выдачи в обмен на согласование заявки.

Анкара предупредила, что если руководство Швеции и Финляндии не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Турция вновь заблокирует их вступление в НАТО.

Стамбул, Иван Бабурин

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