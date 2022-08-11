ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для поездки на ЗАЭС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 11 августа, заявил, что Организация готова оказать Международному агентству атомной энергии (МАГАТЭ) любую поддержку для поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, – сообщают СМИ.

Пресс-секрателрь генсека ООН, отвечая на вопрос , когда эксперты МАГАТЭ смогут приехать на Запорожскую АЭС, сказал: «Обсуждения ведутся между МАГАТЭ и двумя сторонами. Мы в свою очередь в контакте с МАГАТЭ и вновь подтверждаем, что поддержим их, как только сможем. Все сосредоточены на том, чтобы это произошло».

Дюжаррик также сказал, что представители МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за проблем, в том числе, связанных с безопасностью.

«Это чрезвычайно серьезный вопрос. Дьявол в деталях», – заявил официальный представитель генсека ООН.

Напомним, что неонацисты Украины уже несколько раз атаковали территорию Запорожской АЭС. С 5 августа артобстрелы ядерного объекта участились. Сегодня, 11 августа, силы ВФУ дважды обстреляли ЗАЭС, в результате атаки в районе хранилища радиоактивных изотопов АЭС было зафиксировано три попадания снарядов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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