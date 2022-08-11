МИД РФ: Россию назвал «террористом» парламент страны, открыто прославляющей нацизм

МИД России в четверг, 11 августа, выступило с заявлением в связи с провокационным решением Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством – спонсором терроризма», – сообщает сайт ведомства.

В заявлении российского МИДа, в частности, отмечается, что «данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона «Азов».

Провокационное решение Сейма Латвии «о «признании» Российской Федерации «государством – спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Министерство иностранных дел России заявляет, что «данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН».

«Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан», – заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм» и призвал страны ЕС «прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии».

Москва, Иван Бабурин

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