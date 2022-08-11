США применят санкции, если Иран начнет поставлять России беспилотники

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в четверг, 11 августа, заявил, что Соединенные Штаты используют механизмы различных санкций в отношении как России, так и Ирана в случае поставки Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве, – сообщает ТАСС.

В ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможном приобретении Россией БПЛА у Тегерана, Пател, в частности, сказал: «Позвольте мне ясно дать понять – мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием. Транзакции того рода потенциально подпадают под действие санкций в рамках множества нормативно-правовых актов США, в том числе касающихся конкретно России, но не ограничивающихся этим, а также санкций [Вашингтона], затрагивающих нераспространение в общемировом масштабе».

«По нашим данным, официальная российская делегация недавно получила демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте. Мы можем подтвердить, что в последние несколько недель российские должностные лица проходили подготовку в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников», – заявил также первый зам. пресс-секретаря Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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