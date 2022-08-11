Небензя: Ответственность за возможную ядерную катастрофу на ЗАЭС полностью ляжет на спонсоров Киева

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 11 августа, заявил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит».

«Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы. Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», – заявил российский дипломат и добавил, что радиационный фон на Запорожской АЭС пока в норме, но «если удары ВС Украины продолжатся, то это вопрос времени».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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