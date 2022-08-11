Минобороны РФ: Украина умышленно наносит удары по объектам атомной энергетики

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 11 августа, сообщил, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают наносить удары по объектам атомной энергетики.

В ходе брифинга Михаил Мизинцев сказал: «11 августа 2022 г. подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВФУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена».

Начальник НЦУО РФ также сообщил, что неонацисты Украины помимо атак наатомную станцию, производят артобстрелы и других опасных объектов.

«10 августа 2022 г. артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированный бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе.

В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей», – рассказал журналистам генерал-полковник Мизинцев.

Представитель минобороны отметил, что «оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения».

«Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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