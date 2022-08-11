Минобороны РФ: Боевики ВФУ заминировали мосты в Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 11 августа, сообщил, что боевики ВФУ заминировали автомобильные мосты в Днепропетровской области с целью последующего их подрыва.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал, что неонацисты Украины «заминировали автомобильный мосты через реки Гайчур в селе Писанцы и Вороная в селе Сосновка, которые планируют взорвать для обвинения Вооруженных сил РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. После чего, по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Москва, Иван Бабурин

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