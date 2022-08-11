США заранее возложили ответственность на Россию за возможные риски на ЗАЭС

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 11 августа, заявила, Госдепартамент США считает, что ответственность за риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), несет Россия.

Выступая на Совбезе ООН, Дженкинс сказала: «Россия – единственная, кто спровоцировала риски для ЗАЭС, начав спецоперацию. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины».

Следует отметить, что в четверг, 11 августа, украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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