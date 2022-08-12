Путин возглавил президентский Совет по развитию местного управления

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 августа, своим указом утвердил состав президентского Совета по развитию местного управления и президиума этого Совета. Председателем совета стал сам Владимир Путин.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что председателем президиума Совета и заместителем председателя совета назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В федеральную часть Совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Госдумы.

В региональную часть Совета вошли губернаторы Самарской, Ивановской, Ростовской, Пензенской областей, глава Бурятии, председатель парламента Чечни, председатели законодательных собраний Кемеровской, Калининградской областей и председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, указом утверждена муниципальная часть Совета, в которую вошли представители региональных властей.

Москва, Иван Бабурин

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