МИД РФ: На ближних рубежах России идет формирование неофашистских государств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 12 августа, комментируя очередные проявлениями неонацизма в Прибалтике, заявила, что в Прибалтике формируются неофашистские государства.

В своем комментарии Захарова, в частности, заявила: «Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине»

«В Прибалтийских государствах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия. В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров «Ваффен-СС» в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра «Поход Эрны» по маршруту группы абвера, «исторические реконструкции» действий коллаборационистов и т.п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций», – рассказала Захарова.

Официальный представитель российского МИДа, также заявила, что «все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия. Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов».

Москва, Иван Бабурин

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