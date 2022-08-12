Белый дом: США отреагирует «быстро и серьезно», если некоторые регионы войдут в состав России

Представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга в пятницу, 12 августа, заявил, что перспективы дипломатического урегулирования осложнятся, если некоторые районы Украины войдут в состав России, сообщает ТАСС.

«Если некоторые районы Украины войдут в состав России, Вашингтон отреагирует быстро и серьезно дополнительными санкциями. Перспективы дипломатического урегулирования осложнятся. США не будут признавать возможное вхождение районов Украины в состав России», – заявил американский чиновник.

Также представитель администрации США на брифинге сказал журналистам, что Соединенные Штаты не призывают Украину наносить удары за пределами своей территории в ходе боевых действий с Россией.

В частности, американский чиновник высокого ранга сказал: «Наша военная помощь базируется на определенных условиях. И она оказывается в процессе тесных консультаций с нашими украинскими партнерами. Как заявлял президент Байден, мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ».

Вашингтон, Иван Бабурин

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