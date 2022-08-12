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Пятница, 12 августа 2022, 23:23 мск

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WSJ: Готовится первая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина

Фото: «Синьхуа»

Первая личная встреча президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином может состояться в ноябре на саммите G20 на Бали, – сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на информированные источники пишет: «Китайские чиновники планируют визит Си Цзиньпина в юго-восточную Азию и встречу с президентом Байденом в ноябре. Это может быть первая поездка главы КНР почти за три года и его первая встреча с Байденом после вступления американского президента в должность».

WSJ также сообщает, что Си Цзиньпин может посетить саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, а оттуда направиться в Бангкок на саммит АТЭС.

«Часть подготовки, которая все еще находится на ранней стадии и может измениться, предусматривает подготовку возможной встречи между Си Цзиньпином и Байденом на полях одного из двух саммитов», – пишет The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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