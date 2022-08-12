Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пянтцу, 12 августа, заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, так как он «не способен или не хочет» признать реальность.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в частности, говорится: «Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Гросси группы на ЗАЭС».

Российская дипломат также отметила, что западным кураторам Киева не нужна правда о ЗАЭС и угрозах ядерной безопасности.

«Именно на западных кураторах ответственность за то, что планировавшаяся в июне международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, вопреки всем усилиям, так и не состоялась. В чем их выгода, что они пытаются скрывать? Почему с такой неуемной энергией продолжают свой саботаж, не давая агентству реализовать идею с посещением станции? Ответ лежит на поверхности: им не нужна правда о ЗАЭС и о том, откуда на самом деле исходят угрозы ядерной и физической безопасности этого объекта» – говорится в комментарии Марии Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ также заявила: «Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда все равно пробьет себе дорогу. Специалисты агентства будут на ЗАЭС и увидят все своими глазами. Призываем украинскую сторону и ее покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАГАТЭ».

«В МИД РФ не уверены, что поездка миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет сорвана секретариатом ООН», – отметила Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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