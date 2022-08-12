WSJ: В ходе обыска в имении Трампа изъято 11 комплектов секретных документов

В ходе обыска в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), принадлежащего экс-президенту США Дональду Трампу, агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли 11 комплектов секретных документов. Из поместья были вывезены порядка 20 коробок с документацией, фотографиями, записками,– сообщает в пятницу, 12 августа, газета The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ заявили, что им удалось ознакомиться со списком изъятых материалов. По их сведениям, среди изъятых документов «указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о президенте Франции, материалы под грифом «совершенно секретно», которые могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях. Всего были изъяты 11 комплектов секретных документов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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