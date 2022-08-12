Вашингтон продолжит углублять отношения с Тайванем

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации США Курт Кэмпбелл в пятницу, 12 августа, заявил, что Соединенные Штаты собираются углублять связи с Тайванем, несмотря на позицию Пекина по этому вопросу, – сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома, в частности, сказал: «Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках Закона об отношениях с Тайванем, что включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение нашего собственного потенциала, позволяющего сопротивляться любому применению силы или иным формам принуждения, которые бы поставили под угрозу безопасность Тайваня, его экономику или общество».

«В ближайшие дни Вашингтон планирует обнародовать «амбициозную» дорожную карту торговых переговоров с Тайванем», – заявил Кэмпбелл.

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ администрации США, комментируя визит на Тайвань Нэнси Пелоси, сказал, что данный шаг полностью согласуется с политикой США, которые придерживаются принципа «одного Китая» и не был «беспрецедентным».

«Китай использовал визит спикера Палаты представителей для начала кампании усиленного давления на Тайвань. Реакция Пекина была чрезмерной, а их действия провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными», – заявил Курт Кэмпбелл.

Вашингтон, Иван Бабурин

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