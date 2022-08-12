Минобороны РФ: Неонацисты Украины открыто используют в военных целях церкви, детские сады и школы

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 12 августа, сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыто и повсеместно используют учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения. Эвакуация мирных граждан из указанных объектов не проводится, тысячи людей используются боевиками в качестве «живого щита».

В ходе брифинга Михаил Мизинцев сказал: «В Николаеве в жилом многоквартирном доме (ул. Прибугская) подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются»

Кроме того, начальник НЦУО РФ сообщил, что подразделения ВФУ и националистического батальона «Кракен»* в Харькове размесились оборудовали на верхних и нижних этажах жилых домов склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК. В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО. С территории школы-интерната № 32 в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВФУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», – заявил представитель минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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