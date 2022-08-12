Вучич выступил против любых иностранных военных баз в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не нуждается ни в чьих бы то ни было военных базах на своей территории, пока он является верховным главнокомандующим, – сообщает ТАСС со ссылкой на Kurir.rs.

Сербский лидер, в частности, сказал: «Сербии не нужны никакие военные базы, Сербия сама будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе».



Президент Сербии также в пятницу, 12 августа, в интервью каналу Prva TV заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет.

Отвечая на вопрос, сможет ли Сербия выдержать внешнее давление по введению санкций в отношении России, Вучич сказал: «Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. А мое «сколько сможем» тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика – быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми».

Белград, Иван Бабурин

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